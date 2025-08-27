Жителям УрФО порекомендовали закрывать окна и двери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного дождя, грозы и порывов ветра до 27 м/с объявили на 28 августа в некоторых регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах и ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28 августа в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 27 м/с", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

Отмечается, что в Свердловской и Челябинской областях прогнозируются сильные дожди и грозы, ветер достигнет 23 м/ с. Кроме того, в регионах возможен интенсивный подъем уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. В Тюменской и Курганской областях синоптики прогнозируют ливень, грозы, порывы ветра до 24 м/с, в Ханты-Мансийском автономном округе - сильный дождь, грозу, местами утром и вечером туман, ветер до 20 м/ с.

Региональные ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать окна и двери, убрать с открытых площадок предметы, которые могут быть унесены ветром, не использовать электроприборы во время грозы. Водителям советуют строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки, на улице двигаться осторожно, соблюдая особую внимательность и не находиться вблизи линий электропередач.