ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Школы Херсонской области в этом году примут около 1 800 первоклассников. Об этом сообщили ТАСС в Минобразования региона.

"В 2025-2026 году будут работать 106 школ, примерное количество обучающихся - 21 400, из которых около 1 800 первоклассников", - сказали в министерстве.

В прошлом учебном году в регионе было 20 635 школьников, среди них 1 768 первоклассников. Обучать школьников в этом году, по данным министерства, будут около 2,5 тыс. преподавателей. "К 1 сентября планируется открыть 106 общеобразовательных организаций. В восьми из них в эти дни завершается капитальный ремонт", - отметили в Минобразования. При этом потребность в капитальном ремонте сохраняется более чем в 40 школах.