МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число студентов, которые будут учиться в российских вузах в 2025-2026 учебному году, составляет 5 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"В этом году 5 млн студентов пойдут в 1,2 тыс. вузах по всей стране", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что самыми популярными направлениями в 2025 году стали инженерные, медицинские и педагогические. По его словам, порядка 1,5 млн абитуриентов подали почти 4 млн заявлений. Около 80% абитуриентов воспользовались суперсервисом "Поступление в вуз онлайн".