финансирование проекта составляет более 8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Рекультивация иловых полей в Казани должна завершиться в ноябре 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Задача стоит в ноябре завершить полную рекультивацию иловых полей. <...> Мы прикладываем все усилия, чтобы контракт исполнить в срок", - сказал Шадриков.

В мае Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сообщало, что в 2025 году на рекультивацию иловых полей в Казани по нацпроекту "Экологическое благополучие" выделено более 1 млрд рублей . Уточнялось, что финансирование проекта в целом составляет более 8 млрд рублей.

Иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Работы на объекте "Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани" начаты в ноябре 2021 года.