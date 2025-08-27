С 1 сентября 2026 года на эти пособия перейдут все школы России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Масштабная переподготовка учителей по истории для преподавания по единым учебникам истории стартует с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории. С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания. Поэтому запланирована переподготовка учителей", - сказал он.

Министр также отметил,что ведомство держит на особом контроле оплату труда педагогов.