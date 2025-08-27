В Петербурге реконструируют обеспечивающую шесть больниц тепломагистраль

Проект включает в себя замену теплопроводов с увеличением их диаметра для повышения пропускной способности и отпуска тепловой нагрузки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Реконструкция участка крупной тепломагистрали стартовала в Центральном районе Санкт-Петербурга. Эти работы позволят повысить надежность теплоснабжения 32 зданий, среди которых шесть лечебных учреждений, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступила ко второму этапу реконструкции тепломагистрали "1-я главная". Проект предусматривает замену теплопроводов по Старорусской ул. с увеличением их диаметра для повышения пропускной способности и отпуска тепловой нагрузки. Кроме того, в рамках реконструкции будут проложены сети по Евгеньевской ул. до пересечения с пр. Бакунина. Всего обновят 2 114 метров тепломагистрали. <…> Реконструкцию планируется завершить в третьем квартале 2027 года. Обновление участка повысит надежность теплоснабжения 32 зданий, среди которых - 16 жилых, два детских и шесть лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Старые сети были построены в 1990-е годы. Только за последние шесть лет на них устранили 45 технологических нарушений. Устаревшие трубы заменят стальными в пенополиуретановой изоляции, оснащенными системой оперативно-дистанционного контроля, которая проводит непрерывный мониторинг состояния изоляционного слоя сетей. Специалисты сейчас уже монтируют временную тепловую сеть, по которой жители ближайших зданий будут получать тепло и горячее водоснабжение во время реконструкции основного участка труб.