В сутки со стороны Керчи и со стороны Тамани мост пропускает 25-26 тыс.машин, сообщил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Целевой показатель времени ожидания и досмотровых мероприятий в один час на Крымском мосту не был достигнут на фоне принятых из соображения безопасности мер. На текущий момент время ожидания на выезд со стороны Керчи составляет около четырех часов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"На въезд [на Крымский мост] практически нет ожидания, на выезд - более 1,1 тыс. автомобилей, 4 часа ожидание, к сожалению. С точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту мы не смогли выдержать целевой показатель ожидания и досмотровых мероприятий - не более часа", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что в сутки со стороны Керчи и со стороны Тамани мост может пропускать 25-26 тыс. автомобилей, в течение часа там единовременно досматривается порядка 600 машин.

4 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани скопилось порядка 4 тыс. автомобилей. Это выше предыдущего максимума, зафиксированного в мае, когда число ожидающих автомобилей достигло 2,7 тыс. В июле - августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тыс. автомобилей.