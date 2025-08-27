Губернатор поддержал предложение главы округа Алексея Шабельника относительно размера выплат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно организовать выплаты жителям Невельского муниципального округа (в границах упраздненного Невельского района - прим. ТАСС), пострадавшим от дождевых паводков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На вечернем штабе поручил главе Невельского района оперативно организовать выплаты жителям, чье имущество пострадало от подтопления. Завтра лично проверю, как в муниципалитете идет ликвидация последствий циклона", - написал Лимаренко.

Губернатор поддержал предложение главы округа Алексея Шабельника относительно размера компенсаций. Фрагмент видеозаписи заседания вечернего штаба опубликован в Telegram-канале Лимаренко.

"По нашему порядку, 50 тыс. рублей [мы должны выплатить] и, соответственно, от правительства мы тоже ожидаем по 50 тыс. рублей", - сообщил Шабельник.

Ранее в МЧС по Сахалинской области сообщили, что в результате дождевых паводков подтопило 9 домов в селе Колхозном, эвакуированы 37 человек.

В Невельском муниципальном округе введен режим ЧС муниципального уровня.