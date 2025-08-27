Минпросвещения ранее представило структуру готовящегося документа, рассчитанного до 2036 года и состоящего из семи разделов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проект указа об утверждении текста стратегии развития образования планируется подготовить ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"На основе всех материалов подготовим документ, <...> чтобы ко Дню учителя подготовить проект вашего указа об утверждении этого текста [стратегии развития образования до 2036 года] - обратился вице-премьер к Путину.

Ранее Минпросвещения России представило структуру готовящейся стратегии образования, рассчитанной до 2036 года и состоящей из семи разделов. При разработке документа учитывались национальные цели и традиционные духовно-нравственные ценности.