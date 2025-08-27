В Турции опровергли сообщения о сигнале с трекера пропавшего пловца Свечникова

Поиски продолжаются, результатов пока нет, сообщил представитель комитета Олимпийского комитета страны Мурат Агджа

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Поиски российского пловца Николая Свечникова продолжаются. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель организатора заплыва, Олимпийского комитета Турции, Мурат Агджа.

Комментируя появившиеся в турецких СМИ утверждения о том, что выданный организаторами трекер спортсмена, с которым он совершал заплыв, подает сигнал из воды, Агджа сообщил, что это неверная информация. "Это устройство не излучает сигнал. Это чип, который считывается специальным устройством в начале заплыва, включается таймер. В конце его также считывают, чтобы остановить таймер. Трекер используется только для хронометража. Это не передатчик GPS", - пояснил он.

Береговая охрана и управление безопасности продолжают поиски. "Мы знаем, что работы продолжаются, но пока у нас нет никакой дополнительной информации. И мы знаем, что на данную минуту нет пока и результатов. Вопрос окончания поисковой операции зависит от решения властей", - сказал Агджа.

Собеседник также сообщил, что комитет со своей стороны готов оказать и оказывает логистическую и иную поддержку родным Свечникова.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.