В Африке до 1 тыс. человек изучат русский язык в рамках экспорта образования

Новосибирский государственный университет совместно с Центром народной дипломатии запустит уникальную программу международного класса в Буркина-Фасо

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. До 1 тыс. человек из африканских стран планируется охватить проектом изучения русского языка к концу 2025 года в рамках экспорта российского образования, 400 человек уже прошли обучение в первый учебный год. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская.

"При создании проекта у нас работали 19 вузов, сейчас их 27. К проекту экспорта российского образования в страны Африки буквально каждый месяц присоединяются новые вузы. У нас за первый учебный год в странах нашего пребывания обучение русскому языку прошли 400 человек", - отметила она. По словам Красовской, значительная часть выпускников курсов уже продолжает образование в России: 102 человека получили стандартные квоты от Министерства образования, а еще 68 человек набрали достаточное количество баллов, участвуя в олимпиадах.

НГУ совместно с Центром народной дипломатии запускает уникальную программу международного класса в Буркина-Фасо. Пилотный проект стартует 1 октября 2025 года и предусматривает обучение школьников русскому языку в течение года, а затем два года - информатике и математике. После окончания у них появится возможность поступить в Новосибирский государственный университет.

Начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак также подчеркнул особенности организации учебного процесса для африканских студентов. "В последний год обучения в средней школе ученики могут выбрать: либо продолжить обучение дома, либо поступить в специализированную российскую школу с углубленной подготовкой по естественнонаучным направлениям", - сказал он, добавив, что такая организация позволяет лучше отбирать кандидатов для обучения в России.

Помимо образовательных программ, организаторы планируют развивать сельскохозяйственное сотрудничество. Сагайдак сообщил о предстоящем подписании соглашения между НГУ и Министерством сельского хозяйства Буркина-Фасо, которое охватит все уровни международного образования. "Мы будем запускать проект "Школы фермеров", потому что 75% населения Буркина-Фасо занимаются сельским хозяйством, поэтому "Школа фермеров" - для тех, кто уже работает в этой сфере", - пояснил он.

По результатам реализации пилотного проекта организаторы планируют тиражировать успешный опыт на другие африканские страны - Нигер, Гвинею, Гану, Мали, Ливию и Намибию, где уже действуют или готовятся к открытию Русские дома Центра народной дипломатии.

