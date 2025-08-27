Женщина родила здоровую девочку, сейчас они уже дома с семьей, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пять переливаний крови плоду в утробе матери провели столичные врачи перинатального центра Городской клинической больницы №31 имени Савельевой. Ребенок родился здоровым, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Недавно на свет смогла появиться здоровая малышка, мама которой столкнулась с этим диагнозом (резус-сенсибилизация - прим. ТАСС). За женщиной в течение всей беременности наблюдали врачи, которые специализируются на таких случаях. По медицинским показаниям требовалось внутриутробное переливание крови. Специалисты провели пять таких процедур и продлили беременность будущей мамы до 37 недели. Женщина родила здоровую девочку, сейчас они уже дома с семьей", - рассказала Ракова.

По ее словам, при резус-сенсибилизации иммунитет женщины воспринимает клетки крови ребенка как чужеродные и борется с ними, что может привести к серьезным осложнениям. Пациентке помогли специалисты больницы имени Савельевой, которые имеют большой опыт ведения беременных с таким редким иммунным заболеванием.

Ракова подчеркнула, что в настоящее время столичные врачи могут диагностировать патологии плода на ранних сроках и применять уникальные методы внутриутробного лечения. В перинатальном центре беременные пациентки с высоким риском осложнений и патологиями, которые подлежат внутриутробной коррекции, получают специализированную помощь.