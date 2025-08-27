Министр просвещения также отметил, что в 2025 году сборные команды РФ приняли участие в шести международных олимпиадах: 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр просвещения Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. Такое предложение глава ведомства сделал на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Владимир Владимирович, позвольте предложить организовать вашу встречу с победителями. Ребята об этом мечтают", - обратился он к президенту.

Он также отметил, что в 2025 году сборные команды страны приняли участие в шести международных олимпиадах: 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых.

"Мы видим, что победители не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Татарстана, Башкирии, Московской, Челябинской областей, Новосибирской, Самарской, Кировской, Калининградской, Приморья и Алтайского края. За этими успехами большой труд педагогов, поддержка родителей, а главное, усилия и стремления к знаниям", - отметил министр.