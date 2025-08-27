Она рассчитана на четыре года, участниками станут ученики 6-11-х классов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Первую в России единую модель воспитания и развития профессиональных навыков для подростков - Школу "Ямолод", запустили в Ямало-Ненецком автономном округе. Программа обучения рассчитана на четыре года, участниками станут ученики 6-11-х классов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ямале запускается Школа "Ямолод". Это первая в России единая модель воспитания и развития профессиональных навыков для подростков. <…> Для ямальцев будут доступны программы обучения по различным направлениям: гейм-дизайн, журналистика новых медиа, автодело, беспилотные авиационные системы, руководитель проектов. Также в пилот вошли более 50 клубных формирований, ориентированных на освоение практических навыков", - говорится в сообщении с уточнением, что участниками станут ученики 6-11-х классов.

Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю и включать в себя три части: изучение основ профессии, практическую работу и воспитательный час. Программа обучения рассчитана на четыре года, одним из ключевых компонентов всех программ станет воспитательный час, в который войдут правила этикета и культура общения, цифровая грамотность и безопасность, основы финансовой грамотности, забота о животных, себе и других. Обучать ребят будут специалисты молодежных центров, педагоги-библиотекари и педагоги дополнительного образования, которые прошли курсы по направлениям Школы "Ямолод". Выпускники получат портфолио для поступления и смогут участвовать в конкурсах всероссийского уровня.

Программа направлена на выполнение задач национального проекта "Молодежь и дети": вовлечь 75% молодежи в программы развития и охватить более 90% детей дополнительным образованием к 2030 году.