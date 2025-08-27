Вице-премьер России назвал трассу важнейшим элементом развития Крыма и всего Южного федерального округа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 27,6 млн автомобилей совершили проезд по федеральной трассе А-291 "Таврида" за пять лет - с 27 августа 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин дал старт движению по автодороге. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Трасса А-291 "Таврида" - важнейший элемент развития Крыма и всего Южного федерального округа. Магистраль протяженностью более 256 км стала техническим и инфраструктурным прорывом для полуострова, связав город Керчь на востоке с Севастополем на западе через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Открытие дороги напрямую повлияло на безопасность и комфорт поездок, экономию времени, а также на дальнейшее экономическое развитие всего региона. О востребованности "Тавриды" говорят цифры: за пять лет по ней проехало более 27,6 млн автомобилей", - цитирует пресс-служба правительства РФ слова Хуснуллина.

В пресс-службе также напомнили, что сегодня "Таврида" - это современная четырехполосная дорога, инфраструктура которой включает почти 100 искусственных сооружений, 21 развязку, 30 надземных пешеходных переходов, автобусные остановки, системы освещения и 42 объекта дорожного сервиса. В строительстве трассы, которое началось в мае 2017 года, участвовали более 5 тыс. специалистов со всей России. Кроме того, в работе впервые использовались инновационные асфальтобетонные смеси, обеспечивающие долговечное и прочное покрытие.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романа Новикова, ежедневно по трассе проходят более 15 тыс. автомобилей. "Профессиональная команда специалистов Росавтодора уделяет особое внимание комплексному содержанию трассы А-291 "Таврида". <…> Проводятся плановые работы для поддержания трассы в нормативном состоянии и обеспечения безопасности. Для нас остается приоритетом создание максимально надежной и комфортной среды для водителей в любое время суток и при различных погодных условиях", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется оборудовать трассу А-291 "Таврида" современным стационарным освещением. Так, первый этап работы включает участок от Керчи до поселка Приморский протяженностью 78 км, где установят около 3,7 тыс. опор со светодиодными светильниками. "В настоящее время ведется разработка проектной документации, а начало строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год", - сказано в сообщении.

Трасса А-291 "Таврида" является одним из важнейших дорожных объектов Крыма, она проходит через весь полуостров с востока на запад. Уточняется, что трасса обеспечивает транспортную связь Симферополя с западными районами полуострова и территорией Краснодарского края, что позволяет разгрузить уличную сеть населенных пунктов от движения большегрузного и транзитного транспорта.