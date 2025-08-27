После случившегося дорожные рабочие удалили асфальт, случайно уложенный на трамвайных путях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга дорожные рабочие случайно уложили асфальт на трамвайных путях, травмай сошел с рельсов. Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города, после инцидента рабочие удалили асфальт.

"Из-за асфальтирования межпутевого пространства произошел инцидент, произошел сход трамвая с рельсов в Орджоникидзевском районе, на перекрестке Победы и Проспекта Космонавтов. Пути очистили", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на участке ограничили скорость транспорта до 15 км/ч. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее местные СМИ сообщили, что работники ночью при ремонте дороги заасфальтировали не только дорожное полотно, но и рельсы, что стало неожиданным для вышедших на линию водителей трамваев.