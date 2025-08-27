Они отдыхали на черноморском побережье в детских лагерях "Ай-кэмп" и "Мандарин"

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Школьники Энергодара за лето получили почти 1,6 тыс. бесплатных путевок на отдых в детские лагеря Крыма от Запорожской АЭС и концерна "Росэнергоатом", сообщили на ЗАЭС.

"Почти 1600 бесплатных путевок на отдых в крымских лагерях было предоставлено Запорожской АЭС и Концерном "Росэнергоатом" школьникам Энергодара. Этим летом дети из Энергодара получили возможность отдохнуть и оздоровиться на черноморском побережье Крыма в детских лагерях "Ай-кэмп" и "Мандарин". Поездки были организованы при финансовой поддержке концерна "Росэнергоатом" в рамках масштабной программы адаптации и профориентации", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что на организацию летнего отдыха детей "Росэнергоатом" направил более 200 млн рублей. "Программа отдыха энергодарских детей в Крыму - один из социальных проектов атомщиков, направленный на создание комфортной среды для жизни и развития подрастающего поколения в городах присутствия предприятий атомной отрасли", - рассказали на станции.

Летние смены для энергодарских школьников в крымских лагерях завершаются сегодня, 27 августа.