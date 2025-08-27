Twitch оштрафовали в России за нарушение правил деятельности в интернете

Сумма штрафа составила свыше 61 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мировой судья в Москве назначил штраф на сумму свыше 61 млн рублей видеостриминговому сервису Twitch за нарушение правил деятельности в интернете на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы <...> Twitch Interactive, Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории РФ), назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказали в пресс-службе. Суть правонарушения в суде не уточнили.

Twitch Interactive регулярно привлекается к административной ответственности в России. В декабре прошлого года мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться ранее выданному предписанию Роскомнадзора.

4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. В начале сентября 2023 года мировой судья оштрафовал организацию на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Сервис принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.