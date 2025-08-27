Анна не видела баскетболиста с момента суда 9 июля

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Невеста российского баскетболиста Даниила Касаткина Анна до сих пор не смогла добиться разрешения на его посещение во французской тюрьме, куда он помещен после задержания по запросу США. Об этом она сообщила журналистам перед началом слушаний в Париже по ходатайству о его освобождении.

"Я его не видела с момента суда 9 июля, - пожаловалась спутница Касаткина. - Я не знаю, по какой причине, но постоянно откладывают".

Она отметила, что никаких пояснений французские органы не предоставляют и нет ни запрета, ни разрешения на соответствующие свидания в тюрьме. По ее словам, прокурор сказала, что судья должна одобрить посещения задержанного спортсмена. "Я надеюсь, что сегодня все пройдет успешно и мы наконец-то сможем увидеться", - сказала она.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.

В среду в Париже пройдут слушания по ходатайству защиты Касаткина о его освобождении из тюрьмы на время рассмотрения запроса США об экстрадиции. В понедельник прокуратура уведомила адвоката россиянина о получении от американцев официального запроса на экстрадицию, и теперь защита рассчитывает получить эти документы для ознакомления.