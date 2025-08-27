По данным исследования, 35% респондентов считают диктатора преступником

БУХАРЕСТ, 27 августа. /ТАСС/. Румынский диктатор-фашист и союзник Адольфа Гитлера Ион Антонеску является героем для 29% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Группой социально-поведенческих исследований Avangarde, результаты публикует телеканал Digi24.

По его данным, 35% опрошенных считают Антонеску преступником, в то время как 36% воздержались от ответа на этот вопрос.

В то же время больше половины респондентов (59%) считают легионерское движение (общественно-политическое движение фашистского толка в довоенной Румынии) преступным. Одобряют деятельность легионеров только 17% опрошенных, а 24% воздержались от ответа.

В опросе Avangarde приняли участие 1 100 человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 3 п. п.