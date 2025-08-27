Участников ждет просветительская программа от представителей космической отрасли, интерактивные мастер-классы, выполнение заданий на тему космоса и защита результатов своей работы перед экспертами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Финал всероссийского проекта "Космическая экспедиция первых - 2025" стартовал в Москве, его целью является развитие интереса к изучению космической отрасли и популяризация связанных с ней профессий среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

"В Москве 27 августа состоялось открытие итогового события проекта "Космическая экспедиция первых - 2025" - ускоренный курс обучения для 250 финалистов. Участников ждет просветительская программа от представителей космической отрасли, интерактивные мастер-классы, выполнение заданий на тему космоса и защита результатов своей работы перед экспертами", - говорится в сообщении.

В этом году для участия было подано более 12 тыс. заявок со всей России. Победителями конкурса станут 100 человек, главный приз - поездка на космодром Байконур. В октябре победители увидят подготовку и запуск ракеты-носителя, а также посетят туристические объекты.

"В этом году мы уделили в программе особое внимание тем профессиям, которые помогают нашей стране занимать лидирующие позиции в космической отрасли. С марта по июнь ребята от 14 до 25 лет работали в командах из пяти человек, решали задания как пилоты, ученые, инженеры, врачи, астрофизики. Участниками финала стали 50 команд из 33 регионов нашей страны" - отметил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Впервые проект, организованный Движением первых совместно с госкорпорацией "Роскосмос", стартовал 12 апреля 2024 года и был посвящен 63-летию полета Юрия Гагарина в космос.