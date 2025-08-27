Марафон "Знание. Первые" к 80-летию атомной промышленности пройдет в 11 городах

Мероприятие стартует 26 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Марафон Российского общества "Знание" к 80-летию атомной промышленности стартует 26 сентября и пройдет в 11 городах России. Планируется, что за три дня на площадках марафона выступят 120 лекторов, сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Марафон "Знание. Первые" стартует 26 сентября. В этот день программа развернется в 11 городах России. Центральной площадкой марафона станет Москва, где просветительские лекции продлятся до 28 сентября. Участие в марафоне примут выдающиеся люди страны: от представителей власти до деятелей искусства. Организатор марафона - общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.

Главной площадкой станет павильон №57 "Россия - моя история" на ВДНХ. Марафон пройдет в таких городах, как Челябинск, Саранск, Нижний Новгород, Тверь, Нарьян-Мар, Красноярск, Хабаровск, Грозный, а также в городах Ростовской области и ДНР.

"Мы посвятим марафон 80-летию атомной промышленности России. Эта отрасль дает немало поводов для гордости, она является драйвером развития страны. Мирный атом обеспечивает нашу энергетическую независимость, открывает новые горизонты для науки, медицины, космоса и ряда других сфер. В целом, российская атомная промышленность - это не только про историю великих достижений, но и про колоссальные возможности для самореализации прямо сейчас, про научные и инженерные прорывы", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Зрителями марафона станут более 25 тыс. молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках мероприятия выступят 120 лекторов. Среди них - государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

Участники события смогут взглянуть на атомную промышленность с разных сторон, узнают об открытиях, технологиях и инновациях. В формате живого общения лекторы и слушатели обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Особое внимание будет уделено возможностям для самореализации молодежи в атомной отрасли и карьерным перспективам, которые открываются в этом направлении.