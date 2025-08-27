По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, главная цель проекта заключается в формировании комфортной и безопасной среды для жизни людей, а также сохранении уникальной экосистемы Байкала

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют сделать Байкальск, где сейчас реализуется масштабная программа по ликвидации накопленного вреда от закрывшегося ЦБК, визитной карточной российского экологического туризма. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

В среду с рабочей поездкой в Приангарье находится вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, который провел совещание по вопросам ликвидации накопленного вреда от закрывшегося Байкальского ЦБК. На эти цели в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" выделено более 15 млрд рублей.

"Мы нацелены на выполнение серьезной задачи, поставленной президентом в 2022 году, - вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни, дать совершенно новое развитие в прошлом промышленному городу, сделать Байкальск визитной карточкой российского экологического туризма. Этот масштабный проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологически чистых источников энергии", - сообщил Кобзев.

На месте бывшего ЦБК планируется создание современного городского района, а также всесезонного курорта международного уровня. В настоящее время идет подготовка градостроительной документации, определяются параметры участия инвесторов.

Сейчас в Байкальске идет рекультивация территории ЦБК, создается инфраструктура для очистки загрязненных вод, после этого начнется их переработка. "На сегодняшний день завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры для откачки и очистки щелокосодержащих стоков цеха очистных сооружений, накопленных жидких отходов и загрязненных надшламовых вод полигона "Бабхинский". Уникальное технологическое оборудование размещено в проектное положение, ведется его технологическая обвязка и подготовка к вводу в эксплуатацию. В этом году планируется завершить пусконаладочные работы и осуществить пробный пуск оборудования", - рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, добавив, что "своевременные и решительные действия позволили предотвратить экологическую катастрофу и заложить основу для долгосрочного решения проблемы отходов БЦБК".

Патрушев принял решение включить реализацию программы социально-экономического развития Байкальска в мероприятия по развитию Сибирского федерального округа, которые вице-премьер возглавляет как куратор СФО. "Наша главная верхнеуровневая задача - формирование комфортной и безопасной среды для жизни людей. При этом мы должны обеспечить сохранение уникальной экосистемы Байкала. Учитывая высокую социальную значимость вопросов, которые мы сегодня обсуждали, их решение требует максимальной вовлеченности региона и каждого задействованного ведомства", - подчеркнул он.

О Байкальске и БЦБК

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала. Байкальский ЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. В рамках федерального проекта на территории Иркутской области и Бурятии будет создан курорт "Волшебный Байкал", который включает в себя ОЭЗ "Ворота Байкала" в Байкальске, туристскую территорию "Байкальская слобода" в поселке Тальцы (оба проекта в Иркутской области) и особую экономическую зону. При участии ВЭБ.РФ был разработан мастер-план Байкальска, ставший основой для федеральной программы социально-экономического развития города до 2040 года.