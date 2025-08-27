Издание передадут в библиотеки и научные учреждения Якутии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) издала уникальный словарь библейских и богословских терминов на якутском языке, это первое издание подобного рода для российской лингвистики. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Впервые в современной российской лингвистике издан словарь библейских и богословских терминов на якутском языке. Над уникальным проектом, реализация которого осуществлялась в течение нескольких лет, трудились сотрудники переводческого отдела Якутской епархии, эти специалисты имеют значительный опыт в работе с библейскими текстами на якутском языке. Ранее аналогичные издания на языках народов России не выходили", - говорится на сайте.

Как отмечается в сообщении, словарь будет передан в библиотеки и научные учреждения региона. "Это позволит сахаязычным жителям Якутии глубже понять уже переведенные тексты Библии и богослужений и будет способствовать распространению Слова Божия среди коренного населения Якутии", - уточняется на сайте.