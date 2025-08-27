Дорога к гостиницам в ущелье Уштулу в Черекском районе открыта

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной дороге, ведущей к ущелью Уштулу в Кабардино-Балкарии, восстановили после схода селевых масс. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы Кабардино-Балкарии.

"Дорогу к гостиницам в ущелье Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии открыли после сошедшего селя", - говорится в сообщении.

Во вторник селевые массы перекрыли автодорогу федерального значения Р-291 Урвань - Уштулу на 78-м километре. Уштулу - ущелье и одноименная долина в верховьях Черекского ущелья. Там расположены несколько минеральных источников, исторические памятники и природные достопримечательности.