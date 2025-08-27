Итоги станут известны в ноябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) объявили о старте Национальной премии в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи "Труд крут". Итоги премии объявят в ноябре 2025 года на всероссийском слете студенческих отрядов в Красноярске, сообщает пресс-служба РСО.

"РСО объявили старт Национальной премии в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи "Труд крут". Премия пройдет во второй раз, она нацелена на поощрение организаций, которые занимаются трудоустройством и созданием рабочих мест для участников студенческих отрядов, а также активно сотрудничают с движением <…>. Итоги премии объявят в ноябре 2025 года на всероссийском слете студенческих отрядов в Красноярске", - говорится в сообщении.

В рамках премии будут определены победители по 11 номинациям, среди которых, например, лучший работодатель по трудоустройству несовершеннолетней молодежи, лучшее региональное отделение, лучший орган исполнительной власти по поддержке и развитию движения.

"Национальная премия "Труд крут" - это отличный шанс показать и отметить лучшие практики работы со студенческими отрядами: будь то работодатели, партнеры, вузы или региональные отделения. В прошлом году мы получили большое количество сильных заявок во всех номинациях, а в этом - итоги подведем уже в ноябре на всероссийском слете РСО в Красноярске", - отметила член комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

Конкурс проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.