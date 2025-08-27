Такая мера поможет избавить школы от "лишней бюрократической нагрузки и обеспечит детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести единое удостоверение школьника по всей России. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

Как подчеркивается в письме, подтверждение статуса обучающегося осуществляется с помощью справок из образовательных организаций. Эти справки являются временными, подвержены износу и требуют регулярного обновления, что создает неудобства как для семей, так и для самих школ. "Родителям и детям приходится заботиться о регулярном продлении документа, а школам - дополнительно расходовать время и административные ресурсы на подготовку и выдачу справок", - отмечают парламентарии.

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства просвещения РФ, регулирующие порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, либо подготовки отдельного акта, закрепляющего введение удостоверений школьников", - говорится в документе.

По мнению депутатов, удостоверение школьника поможет избавить школы от "лишней бюрократической нагрузки и обеспечит детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы". "Кроме того, это позволило бы формировать у обучающихся более выраженное чувство принадлежности к образовательному сообществу и уважение к своему статусу", - отметили они.

В качестве успешного примера реализации подобной инициативы депутаты приводят опыт Москвы, где уже действует "Карта москвича" для школьников. Она, по их словам, объединяет функции удостоверения обучающегося и социального инструмента, "предоставляя доступ к льготному проезду, бесплатному посещению музеев по программе "Музеи - детям", а также возможности использования карты как единого читательского билета, пропуска в школу и средства оплаты питания". "Эта практика доказала свою востребованность и эффективность и может стать моделью для распространения на федеральном уровне", - отметили авторы инициативы.