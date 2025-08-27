Производителям фильмов и мультипликаций, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности страны, компенсируют до 70% затрат на размещение рекламы в столице

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил деятелей киноискусства с профессиональным праздником и объявил о решении субсидировать часть расходов на рекламу для кинопроизводителей в Москве.

Собянин посетил кинопарк "Москино" вместе с известными режиссерами и продюсерами, среди них - Константин Эрнст, Федор Бондарчук и Эмир Кустурица.

"Мы, конечно, поддерживаем системно все ваши начинания, включая финансовую помощь. По вашей просьбе мы приняли решение, что будем субсидировать часть расходов на рекламу кино, если это кино возрождает наши духовные ценности. Это кино для юношей, для подростков. То, что вы делаете сегодня. Спасибо вам большое", - сказал Собянин.

Он отметил, что отечественный кинематограф последние годы демонстрирует фантастические результаты - растет объем производства контента и количество зрителей.

"Коллеги, поздравляю с профессиональным праздником, с Днем российского кино <...>. Кино сегодня - не только развлечение, это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. И то, что вы делаете - это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысячам работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством. Мы со своей стороны делаем все, чтобы Москва подтверждала статус российской столицы кино. Хотим, чтобы Москва была столицей мирового кино. По крайней мере та инфраструктура, которую мы вместе с вами создаем, она уже мирового уровня", - добавил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году вместе с президентом России Владимиром Путиным была открыта первая очередь кинопарка. "Должен доложить, что через год мы удвоили объем возможностей площадок "Москино". Это возможность снимать удивительные, уникальные фильмы, сериалы. Возможности для съемок просто значительно увеличатся. Кроме того, вы знаете, что мы возрождаем студию Горького. Ведутся огромные, большие, капитальные работы, объем павильонов увеличится в два раза. Это будут совершенно новые, современные павильоны", - подчеркнул мэр.

Эрнст поблагодарил Собянина за поддержку кинопроизводства, отметив, что Москва подтверждает звание мирового лидера в этой области.

Как сообщается в материалах мэрии, новая мера финансовой поддержки кинопроизводителей подразумевает компенсацию до 70% затрат на размещение рекламы в столице. Претендовать на получение компенсации могут компании - производители фильмов и мультипликации для детей и юношества, а также авторы проектов, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Максимальный объем поддержки - 5 млн рублей.

Модернизация "Москино"

На текущий момент завершен второй этап создания кинопарка "Москино". В общей сложности здесь открыты уже 34 натурные площадки и шесть павильонов. В результате кинопарк "Москино" стал одной из самых крупных киноплощадок в мире. Здесь уже прошли съемки более 140 кинопроектов. В ближайших планах - завершить строительство не менее 10 локаций, в том числе "Крепость", "Города Восточной Европы", "Сказочный город". Также будут построены еще два многофункциональных павильона, складской комплекс, многоуровневая парковка и гостиничный комплекс на более чем 200 номеров. Сегодня в Москве работают свыше 3,6 тыс. киностудий, продюсерских центров и медиахолдингов. В столице производится до 90% российского контента.

С 23 по 27 августа в столице прошла вторая Московская международная неделя кино, которую посетили более 700 тыс. человек. Были подписаны четыре соглашения о киногородах. Партнерами Москвы стали Egypt Film Commission (Каир), Mexico City Film Commission (Мехико), RioFilme (Рио-де-Жанейро) и Ассоциация турецких продюсеров TESIYAP (Стамбул). Предполагается обмен опытом между киноэкосистемами разных стран, обсуждение лучших практик, совместная разработка проектов и формирование устойчивых стратегических связей.