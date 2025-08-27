Еще восемь школ продолжают ремонтировать, сообщил Заместитель председателя Правительства Запорожской области Александр Зинченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области к 1 сентября текущего года откроют три школы. Которые были капитально отремонтированы. Об этом в ходе ежегодного Августовского педагогического совещания сообщил Заместитель председателя Правительства Запорожской области Александр Зинченко.

"1 сентября откроются три школы, где мы поменяли абсолютно все оборудование. Мы переоснастили классы, оборудовали медицинские кабинеты, классы основы безопасности и защиты Родины. Еще восемь школ у нас находятся в капитальном ремонте, четыре мы планируем завершить до конца текущего года, а четыре будут завершены в первом квартале двадцать шестого года", - сказал он.

Во время открытия к участникам мероприятия обратился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что сфера образования в Запорожской области постоянно развивается.

"Вместе мы с вами пройдем этот путь и будем гордиться, и наши дети будут гордиться нашей областью. Мы будем равными среди равных. Мы будем достойными среди достойных. Так и должно быть. За это стояли, будем стоять. Я от всей души поздравляю с сегодняшним нашим великим собранием. Желаю всем нам победы, а вам труда, честного труда на благо нашей Родины, за нашу детвору", - обратился к участникам мероприятия глава Запорожской области.

Кроме того, в рамках мероприятия были награждены педагоги, директора школ и представители местной власти и регионов-шефов.