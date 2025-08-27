Аферисты обещают гарантированный и высокий доход, в то время как инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Гарантия очень высокого дохода от незнакомцев является признаком мошенничества. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Напоминаем! Обещание гарантированного и высокого дохода - признак мошенничества. Инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица либо передать курьеру", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, с помощью такой уловки аферисты похитили деньги у 73-летней пенсионерки из Москвы. Женщина поверила телефонным обещаниям лжеброкера и даже якобы начала зарабатывать. Общение началось со звонка в мессенджере, мужчина убедил жертву в возможности быстрого и легкого заработка. По его указанию она открыла криптокошелек, который регулярно пополняла. Когда у пенсионерки закончились деньги, злоумышленник предложил ей продать квартиру, а на вырученные средства сыграть на бирже, получить доход и выкупить недвижимость обратно.

"Затем женщина сообщила "сотрудникам биржи", что получила 11,2 млн рублей за проданную квартиру. Аферисты сказали, что деньги нужно передать курьеру, который назовет кодовое слово, что пострадавшая и сделала. После передачи денежных средств лжеброкеры перестали выходить на связь с пенсионеркой, и она обратилась в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.