В Бурятии запустили проект по сохранению экосистемы перешейка на Байкале

В нем принимают участие волонтеры, экологи, блогеры и ученые со всей страны

ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН /БУРЯТИЯ/, 27 августа. /ТАСС/. Проект по сохранению экосистемы Чивыркуйского перешейка на Байкале запущен на восточной стороне озера, в Бурятии. Он называется "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка", участие принимают волонтеры, экологи, блогеры и ученые со всей России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ и другие города, передает корреспондент ТАСС.

"Мы находимся на Чивыркуйском перешейке, здешние песчаные дюны невероятно ранимы при антропогенной нагрузке. Растения и так находятся в суровых условиях: рядом вода, Байкал - он накладывает температурный режим, тут очень сильные ветра, из-за этого даже кедры имеют флагообразную форму. Созданная первая часть тропы позволит минимизировать ущерб, который наносится в таких суровых условиях еще и антропогенно. В течение нескольких следующих лет мы планируем мониторить ситуацию: каким образом будет меняться растительный покров", - сказал на торжественной церемонии запуска проекта директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

Вторая часть тропы, по его словам, призвана защитить экосистему с ее колоссальным количеством птиц, которые прилетают на заповедную территорию осенью и весной, гнездятся и заводят потомство.

"Экологический проект "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка" стартовал для сохранения биоразнообразия и просвещения посетителей Забайкальского национального парка, чтобы они знали о правилах ответственного туризма, - отметили в пресс-службе фонда "Озеро Байкал". - Пройдут совместные научно-исследовательские работы по изучению и сохранению биоразнообразия на перешейке. Ученые создадут обучающие и научно-познавательные материалы о бережном отношении к природе во время путешествий по Забайкальскому нацпарку".

Территория Чивыркуйского перешейка, его флора и фауна, находятся под особой охраной, но она открыта для посещения туристами. Отдыхающие часто останавливаются в районе местности "Вышка", чтобы насладиться пейзажами и видами на полуостров Святой нос, озеро Байкал и озеро Арангатуй. "Гости не всегда внимательно относятся к охранным знакам, установленным на перешейке, делают остановки и паркуют автомобили на "участках покоя": растительность дюнных сообществ часто подвергается вытаптыванию, а покой птиц и животных нарушается из-за присутствия человека", - пояснили экологи.

Чивыркуйский перешеек связывает полуостров Святой нос материком. На нем растут редкие растения, среди которых черепоплодник почтишерстистый и верблюдка курчавокрылая, мак песчаный и полынь Ледебура, мак голостебельный, шиповник иглистый, смолевка обыкновенная, кипрей узколистный - в народе более известный как Иван-чай, норичник вырезной. Около 269 видов птиц прилетают на перешеек, среди них есть краснокнижные - орлан-белохвост, дубровник и скопа.

Масштабный проект

Кроме троп будут построены четыре смотровые площадки и 21 информационный щит, рассказывающий о флоре и фауне локации. Работы также будут выполнены на части территории кемпингов "Мягкая карга" и "Церковь", отведенной под рекреацию: там установят информационные таблички и выделят зоны резерватов для сохранения черепоплодника почтишерстистого. Для туристов разработают экскурсию с упором на ответственное отношение к природе, планируется провести несколько встреч с жителями близлежащих населенных пунктов.

Важным этапом станет работа ученых-ботаников, которые проведут инвентаризацию флоры нацпарка в районе реализации проекта. Научная экспедиция проведет осмотр территории и оценит состояние популяций произрастающих на Чивыркуйском перешейке растений. В результате "переписи" будет сформирован список рекомендаций по созданию резерватов, а также создана карта распределения краснокнижных растений.

Завершением проекта станет создание серии просветительских материалов: фотовыставки и мини-фильма с участием ученых и блогеров, которые расскажут о биоразнообразии Чивыркуйского перешейка.