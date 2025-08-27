В рамках "Цифровой прокачки" пройдет обучение по использованию искусственного интеллекта, системы "Умный город" и других цифровых технологий

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 300 глав муниципалитетов станут участниками программы "Цифровая прокачка", которая с 11 по 12 сентября пройдет в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр цифрового развития КЧР Валерий Медовый.

"Мы понимаем важность работы и применения цифровых технологий в органах местного самоуправления и сегодня практически не существует отрасли, где нет информационных систем. Также мы развиваем уже не только конкретные отрасли и направления, но и муниципальные территории. Поэтому проходит это мероприятие "Цифровая прокачка", на котором примет участие более 300 человек", - сообщил Медовый.

Он также отметил, что своим опытом поделятся главы разных муниципалитетов страны. "Поделятся опытом представители муниципалитетов из других городов нашей страны, в том числе Северо-Кавказского федерального округа, что будет очень актуальным. Важнейшая задача - это повышение эффективности работы на местах и здесь цифровые инструменты и их эффективное применение помогут нам сделать жизнь людей в Карачаево-Черкесии еще более качественной", - добавил спикер.

По его словам, в рамках "Цифровой прокачки" пройдет обучение глав по использованию искусственного интеллекта, системы "Умный город" и других цифровых технологий.