Это положительно влияет как на процесс изучения истории, так и на сохранение исторической памяти, отметил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Преступления стран-союзников Гитлера требуют более глубокого изучения, открытый разговор о действиях этих государств в период Второй мировой войны будет способствовать сохранению исторической памяти. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста о советско-японской войне 1945 года выразил директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Мы многое замалчивали в Советском Союзе: считалось неудобным говорить о фактах военных преступлений против мирного населения на советской территории союзников Германии - Румынии, Финляндии, Венгрии, Независимого хорватского государства. Сегодня мы свободны от этих социалистических, скажем так, обязательств, которые у нас были. Мы вправе открыто об этом говорить, и это действительно очень хорошо и положительно влияет как на процесс изучения истории, так и на сохранение исторической памяти", - сказал он на пресс-конференции, посвященной 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны.

По его словам, одной из не поднимавшихся тем являлся состав стран, принимавших участие в блокаде Ленинграда. "Совсем недавно суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. А кто там участвовал в этой блокаде, кроме немцев? Там и финны, там и прибалты, там и шведы, норвежцы, датчане, испанская "Голубая дивизия" - целый Евросоюз под нацистской свастикой", - добавил историк.

Он напомнил и о замалчивании в Советском союзе преступлений японских милитаристов. "Вы знаете, что несмотря на отсутствие мирного договора с Японией, в 1960-е, 1970-е годы Япония была нашим вторым по значимости западным торговым партнером после Федеративной Республики Германии. Мы торговали, и никакое отсутствие мирного договора не мешало этой торговле. И поэтому, в том числе, какие-то вещи, связанные с военными преступлениями японской военщины, японских милитаристов, либо замалчивались, либо о них просто не знали", - заключил Мягков.