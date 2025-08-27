Для желающих есть возможность заключить контракт

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дни открытых дверей будут проводиться в подмосковном Центре специальной подготовки "Витязь" в Балашихе в связи с ростом интереса к его работе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Центр специальной подготовки "Витязь" действует на базе областного пункта отбора на военную службу по контракту. Вижу, что интерес к его работе растет, поэтому теперь по субботам "Витязь" проводит дни открытых дверей. Приехать может любой желающий, нужна только предварительная запись и паспорт для прохода на территорию", - написал Воробьев.

Он отметил, что инструкторы центра покажут, как организована работа, дадут возможность поучаствовать в занятиях. Тренировки проходят до обеда, потом всех ждет полевая кухня. Для желающих есть возможность заключить контракт. Ближайший день открытых дверей пройдет 30 августа.

Ранее сообщалось, что в центре открылись курсы подготовки операторов БПЛА.