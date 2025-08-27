Также в регионе выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Количество учеников в Запорожской области, сдавших в прошедшем учебном году Всероссийскую проверочную работу (ВПР), выросло почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом в ходе ежегодного августовского педагогического совещания сообщил министр образования и науки региона Александр Калягин.

"В 2024-2025 учебном году в написании ВПР приняли участие 20 056 обучающихся, что по сравнению с прошлым годом составило прирост почти в четыре раза. В прошлом году эта цифра была на уровне 5 162 обучающихся", - сказал он.

Также в регионе выросло количество выпускников, сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

"В этом году по приему ЕГЭ работали четыре пункта, в которых успешно сдали экзамены 297 выпускников. Здесь у нас прирост по сравнению с прошлым годом на 40%. И хочу также отметить, что 48 экзаменационных работ были выполнены на уровне от 80 до 100 баллов", - сообщил Калягин.

Ученики школ Запорожской области в течение года активно принимали участие в олимпиадах и конкурсах.