Уже доставлено более 30 резервуаров, емкости установлены на трех улицах

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Нижегородская область направит 202 большие емкости Харцызску ДНР на фоне водного кризиса в республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"202 резервуара дополнительно получит Харцызск. Поддержку окажет муниципальному округу регион-шеф Нижегородская область. Новые места раздачи технической воды организуем там, где вопрос водоснабжения сейчас стоит особенно остро - на Трубной стороне", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже доставлено более 30 резервуаров на 3, 5 и 10 кубов. Емкости для раздачи воды появились на трех улицах, в ближайшее время их начнут наполнять. Всего в республике установлено более 1,4 тыс. резервуаров. В соседней Макеевке ростовский производитель начал установку дополнительных водоматов, где вода будет продаваться по социальной цене, а также передачу по пять - шесть кубов питьевой воды больницам в качестве благотворительной помощи.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.