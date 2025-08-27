Как отметил заместитель министра культуры Сергей Першин, специальная военная операция стала точкой перезапуска и для отрасли культуры, дав почву для переосмысления ценностей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России подписало соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО, в рамках которого планируется привлечение участников специальной военной операции в общественную и культурную жизнь страны, а также патриотическое воспитание детей и молодежи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В рамках окружного сбора Ассоциации ветеранов СВО для участников спецоперации Центрального федерального округа было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и Ассоциацией ветеранов СВО. Документ предусматривает координацию и наращивание усилий по вовлечению участников специальной военной операции в общественную и культурную жизнь страны, а также патриотическое воспитание детей и молодежи", - указано в сообщении.

Как отметил заместитель министра культуры Сергей Першин, специальная военная операция стала точкой перезапуска и для отрасли культуры, дав почву для переосмысления ценностей.

"Сегодня более 3 000 сотрудников сферы культуры находятся на линии боевого соприкосновения. В том числе и поэтому министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой было принято решение о создании проектного офиса у нас в ведомстве. В него входят люди из разных подразделений министерства и подведомственных организаций, которые вместе координируют работу по теме специальной военной операции, сопровождают творческие проекты на актуальную тему и формируют единый подход к увековечению памяти героев. Это, безусловно, лишь начало, но каждый путь начинается с первого шага, и мы уверены, что сможем преодолеть все трудности вместе", - сказал он.

Соглашение предполагает сотрудничество по обмену опытом работы по направлениям деятельности в сфере культуры, оказание содействия в рассмотрении обращений участников СВО и членов их семей в области защиты и реализации их прав в сфере культуры, проведение совместных круглых столов, конференций, семинаров, культурно-просветительских проектов среди участников СВО и членов их семей и другие мероприятия.