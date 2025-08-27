За год работы саперы МЧС разминировали 398 га территории региона и обезвредили 13 762 боеприпаса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ приступят к разбору разрушенных в Курской области домов после разминирования территории, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В среду глава МЧС РФ Александр Куренков обсудил в Курске работу ведомства с врио губернатора Александром Хинштейном. "Уже год специалисты МЧС России разминируют территории Курской области. После полного завершения этого этапа мы готовы помочь в разборе завалов. Окажем всю необходимую помощь, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычный уклад жизни", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

По данным Хинштейна, за год работы саперы МЧС разминировали 398 га территории и обезвредили 13 762 боеприпаса. Специалисты ведомства проводят сплошное разминирование, а также работают по заявкам от населения, предприятий и властей на местах. Периодически проводится ротация саперов, работающих в регионе.

"Во взаимодействии с правительством Курской области решаются вопросы по выплатам и жизнеобеспечению курян, вынужденно покинувших свои дома", - добавили в МЧС. Также за год министерство доставило в Курскую область 11 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В ходе рабочей поездки Александр Куренков посетил места размещения сводного пиротехнического отряда МЧС и Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка. Также он побывал на заводе "Электроагрегат", производящем технику для МЧС.

"Благодаря грамотной координации действий всех служб и ведомств удалось на высоком уровне организовать первоочередные мероприятия в регионе и оперативно реагировать на временные трудности", - отметили в пресс-службе.