Также губернатор поручил организовать радиосвязь на случай отключения интернета в Белгородском районе

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Руководители каждой школы в Белгородском районе должны разработать для коллективов своих учреждений план действий на случай атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Задача руководителя каждого учреждения прописать для своего коллектива план действий на случай атаки БПЛА. Конечно, они исходят из тех реальных угроз которые мы сегодня имеем, после событий массированной атаки на Белгород и приграничье области. Министерство образования и управление региональной безопасности должны помогать выполнить эту работу. Но здесь невозможно обойтись без индивидуального подхода, исходя из большого числа индивидуальных особенностей", - написал он.

Также губернатор поручил главе района Татьяне Кругляковой организовать радиосвязь на случай отключения интернета и план оповещения на случай, если связи не будет совсем. Гладков отметил, что эффективная работа по реагированию в школе складывается из понимания особенностей каждого здания. По его словам, самым важным является доведение информации об атаках до коллектива и детей. "Для этого необходимо определить ответственных стрессоустойчивых людей, которые смогут вовремя реагировать на опасность и предупреждать школу", - добавил глава региона.