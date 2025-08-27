В региональной организации "Движение первых" задействовано более 20 тысяч учеников школ и средних специальных учебных заведений

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области в школах региона открыли 35 парт Героев и 77 уголков Героев. Об этом в ходе ежегодного Августовского педагогического совещания сообщил министр образования и науки региона Александр Калягин.

"Открыто 35 парт Героя, 77 уголков Героя, два музея, посвященных специальной военной операции, имя Героя присвоено 21 общеобразовательной организации, 18 классов носят звание "Класс Героя", - сообщил министр.

Он отметил, что в патриотической организации "Движение первых" в Запорожской области задействовано более 20 тысяч учеников школ и организаций среднего профессионально образования.

"В школах, СПО и других организациях образования открыты 187 региональных ячеек Движения первых, которыми охвачено 20 741 участник. Реализуется программа развития социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России", - рассказал Калягин.

Также в регионе действуют 161 школьный театр и 170 спортивных клубов.