Открытие запланировано на декабрь 2025 года

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Курская область станет первым регионом в России, где будет создан демонстрационно-просветительский центр по паралимпийским видам спорта. Открытие запланировано на декабрь 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Курск станет первым регионом в России, где в соответствии с поручением президента будет создан демонстрационно-просветительский центр по паралимпийским видам спорта. Сегодня вместе с президентом Паралимпийского комитета России, моим другом Павлом Рожковым подписали соглашение, знаменующее начало большой и важной работы", - написал он.

Хинштейн отметил, что для приграничного региона поддержка адаптивного спорта актуальна вдвойне. Многие бойцы возвращаются с СВО с травмами и нуждаются в особом отношении. Центр по адаптивному спорту позволит создать условия для адаптации и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, и курские власти приложат максимум усилий для его развития.

Центр площадью более 450 кв. м. будет создан на территории ТЦ "Пушкинский". Там организуют площадки для разнообразных видов спорта, в числе которых пулевая стрельба, стрельба из лука, следж-хоккей, волейбол сидя, пауэрлифтинг, фехтование на колясках, велоспорт, легкая атлетика, настольный теннис, шоудаун (настольный теннис слепых), армрестлинг. В центре будут проходить тренировки, мастер-классы и соревнования по паралимпийским дисциплинам для всех курян, также будут проводить паралимпийские уроки, мотивирующие спортсменов к большим победам.

Открытие центра запланировано на декабрь 2025 года. Более 40 курских специалистов уже прошли курс повышения квалификации, организованный Паралимпийским комитетом. Врио главы региона поблагодарил Минспорта РФ, Паралимпийский комитет России и общероссийское движение "Здоровое Отечество" за поддержку Курской области и содействие в создании Центра. "Для нас это не просто спортивный объект - это мощный импульс для социальной интеграции, реабилитации и изменения качества жизни тысяч наших жителей!" - добавил Хинштейн.