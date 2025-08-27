Также в рамках мероприятия заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и председатель ПСБ Петр Фрадков совместно вручили награды лидерам продаж по итогам 2024 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках выездной бизнес-конференции ПСБ "Побеждай, ставь большие цели" вручил ведомственные награды Минфина России сотрудникам подразделений банка в новых регионах. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

"ПСБ провел выездную бизнес-конференцию "Побеждай, ставь большие цели" для подразделений банка, работающих в новых регионах России. Участниками мероприятия стали сотрудники центрального офиса банка, Донецкого и Луганского филиалов, подразделений ПСБ в Запорожской и Херсонской областях. В рамках мероприятия Силуанов вручил ведомственные награды Минфина России сотрудникам, показавшим наивысшие результаты работы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках мероприятия заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и председатель ПСБ Петр Фрадков совместно вручили награды лидерам продаж по итогам 2024 года, добавили в сообщении.

Отмечается, что основными темами конференции стали развитие банковских сервисов, повышение качества обслуживания, совершенствование продуктовой линейки с учетом потребностей жителей и бизнеса в новых регионах России, а также внедрение современных цифровых сервисов и укрепление роли ПСБ в экономике субъектов.

"ПСБ поступательно развивается в новых регионах: 2024 год мы завершили с операционной прибылью, в 2025 году также движемся вперед уверенными темпами. На данный момент более 3 млн физических лиц и свыше 100 тыс. компаний стали нашими клиентами. Мы являемся и будем оставаться лидером по присутствию в новых регионах. ПСБ был первым федеральным банком, начавшим здесь работу", - сказал Фрадков, чьи слова приводит пресс-служба.