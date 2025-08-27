Глава администрации Ленинского района Юлия Мищук также отметила, что эксперты провели визуальный осмотр строительных конструкций домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону приняли 50 заявлений от жителей 11 поврежденных в результате атаки БПЛА в центре города домов. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

Ранее Мищук сообщала, что городские власти получили 26 заявлений от жителей поврежденных после атаки БПЛА домов.

"На данный момент принято 50 заявлений на оказание единовременной материальной помощи", - написала она в Telegram-канале.

Мищук также отметила, что эксперты провели визуальный осмотр строительных конструкций домов. Подрядчики составляют смету, а управляющие компании начали закрывать оконные проемы пленкой для защиты помещений от осадков и пыли, добавила она.

В ночь на 27 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. В результате падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, откуда было эвакуировано 15 жильцов. По данным главы администрации города, вблизи ЧП в школах открыли пункты временного размещения. В настоящее время власти зафиксировали повреждения в 11 домах, где введен режим ЧС.