МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ФССП подала в Мещанский суд Москвы иск к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву о взыскании имущества должников, находящегося у третьих лиц. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л., Дубову В. М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сообщили в суде.

Заявитель просит обратить в доход государства земельный участок Владимира Дубова, который фактически принадлежит Ходорковскому. Вопрос о принятии иска к производству еще не решен.