Министр просвещения РФ отметил, что содержание экзамена синхронизировали со школьной программой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Содержание ЕГЭ полностью синхронизировано со школьной программой, поэтому экзамен будет меняться, если будет меняться программа. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Родители говорили о том, что на ЕГЭ спрашивали не то, чему учили в школе, потому что разбалансировка была. И по поручению президента, мы полностью синхронизовали программы, учебники и то, что спрашивают на экзаменах. И, соответственно, изменения в содержании экзамена будут проходить, если будут меняться программы", - сказал он.

Кравцов добавил, что никаких серьезных изменений в наступающем учебном году в ЕГЭ и ОГЭ не будет.