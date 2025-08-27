Речь идет о поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности не станет обязательным в 2026 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", - сказал он.