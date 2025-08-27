На восстановительные работы и закупку техники выделено 170 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты завершат работы на аварийном коллекторе в микрорайоне ХБК в Шахтах к началу октября. На проведение работ и закупку техники выделено 170 млн рублей, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Чтобы вернуть канализационный коллектор [в микрорайоне ХБК в Шахтах] в рабочее состояние, [специалисты] меняют 450 м труб диаметром 600 мм на глубине более 5 м, строят 9 колодцев. <...> На проведение этих работ и закупку техники из областного бюджета выделили почти 170 млн рублей. Подрядчик доложил, что на этом участке водопровода и канализационного коллектора работы закончат к началу октября", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь также отметил, что к текущему моменту специалисты заменили 100 м сетей и проложили 500 м временного обводного коллектора. Для того, чтобы отвести канализационные стоки от жилых домов, была задействована гидравлическая станция и погружной насос. Кроме того, для бесперебойной подачи воды заменяют 500 м аварийного водопровода.

"Необходимо оперативно осушить затопленные подвалы и провести их дезинфекцию. С теплоснабжающей организацией отработать восстановление оборудования, чтобы подготовить дома к отопительному сезону", - добавил врио губернатора.

30 июня власти Ростовской области ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в трех районах города Шахты в связи с аварийным состоянием канализационного коллектора, из-за которого часто происходят аварии на сетях водоснабжения и водоотведения. Ситуация осложняется сильным износом коммуникаций, канализационные стоки также подтапливают подвалы в домах жителей и насосную станцию. Наиболее критичные участки выявлены в микрорайонах Олимпийский, Майский и ХБК. Их состояние угрожает жизнеобеспечению города.