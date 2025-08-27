Также этого звания удостоились экс-руководитель городского управления культуры Иван Чухнов и один из лидеров регионального ветеранского движения Владимир Михайленко

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Городская дума Воронежа выбрала трех новых почетных граждан. Ими стали народный артист России Сергей Карпов, экс-руководитель городского управления культуры Иван Чухнов и один из лидеров ветеранского движения Владимир Михайленко, сообщила пресс-служба мэрии.

"Хочется согласовать все представленные Общественной палатой кандидатуры, но есть нормы и регламент. <…> Выбрали двух людей, которые сделали огромный вклад в развитие культуры нашего города: за Ивана Чухнова и Виктора Карпова. Еще один достойный человек - Владимир Михайленко. Он военный летчик, афганец и, несмотря на свой возраст, многое делает для патриотического воспитания молодежи, ведет активную деятельность на всех военно-патриотических мероприятиях Воронежа", - цитирует пресс-служба заместителя председателя гордумы Олега Черкасова.

Иван Чухнов в течение 26 лет, с 1990 по 2016 годы, возглавлял городское управление культуры, а кроме того - заведовал кафедрой социально-культурной деятельности Воронежского института экономики и права, преподавал в Воронежском институте искусств, возглавлял городскую комиссию по историко-культурному наследию. По его инициативе выпущена серия книг, посвященных культуре и искусству Воронежа. Чухнов отмечен званием заслуженного работника культуры России.

Сергей Карпов - театральный актер, педагог, народный артист России. С 1976 года играл на сцене Воронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова. С 2011 по 2021 год возглавлял городской Дворец творчества детей и молодежи, с 2021 года - ректор Воронежского института искусств. Избирался депутатом городской думы, возглавляет общественную палату города.

Владимир Михайленко - полковник в отставке, летчик 1 класса, председатель Воронежской региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций". С июня 1984 года по август 1986 года служил в Афганистане советником начальника политотдела гарнизона Шиндант. В качестве активного участника ветеранского движения неоднократно бывал с гуманитарными миссиями в Чеченской республике и в Южной Осетии во время происходивших там военных конфликтов.

В этом году звание почетных граждан Воронежа к 80-летию Победы уже получили 39 остававшихся на тот момент в живых ветерана Великой Отечественной войны. Тем не менее, власти решили не нарушать сложившейся традиции и выбрали новых почетных граждан накануне предстоящего в сентябре Дня города.