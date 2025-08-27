Также такая мера поддержки по программам среднего профобразования полагается детям участников СВО

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Затраты на обучение в Калининградской области будут компенсировать по программам среднего профессионального образования не только участникам специальной военной операции (СВО), но и их детям до 23 лет. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

"Несколько месяцев прорабатывали возможность частичной компенсации стоимости обучения участникам СВО. В итоге решил ее расширить. Мы полностью компенсируем учебу и нашим бойцам, и их детям до 23 лет по программам среднего профобразования. Сегодня подписал постановление. Это часть нашей поддержки профессионального развития калининградцев - участников СВО. С этой целью создали и проект "Герои 39", - отмечается в сообщении.

По его словам, в этом году на инициативу в бюджете предусмотрели 8,5 млн рублей, еще порядка 17 млн запланируем ежегодно в 2026-2027 годах. Чтобы получить компенсацию, нужно проживать в Калининградской области и обучаться в организации на территории региона.