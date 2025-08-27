Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что сейчас педагогика находится на третьем месте по популярности у абитуриентов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью обозревателю телеканала "Россия-1" Наиле Аскер-заде сообщил о разработке Министерством просвещения России и Министерством труда и социальной защиты РФ единых и понятных критерий заработной платы учителей.

Глава ведомства отметил, что педагогические направления востребованы у поступающих. Они находятся на третьем месте по популярности у абитуриентов.

Глава Минпросвещения сообщил, что министерство совместно с Минтрудом занимается созданием единых правил начисления заработной платы, призванных сократить существующие различия. Кравцов подчеркнул, что начинающие учителя должны заранее иметь четкое представление о размере своего заработка и объеме обязанностей.

"Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы", - сказал Кравцов.